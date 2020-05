De portas fechadas, mas com a janela - real ou a do browser - aberta para o mundo. O Estado de Emergência levou as livrarias a fechar portas, mas elas persistem, na Internet, através dos correios e, desde o início de abril, também em associação, com a ReLi - Rede de Livrarias Independentes, que lançou iniciativas e reivindicou medidas de apoio face à crise provocada pela pandemia.Persistem através dos correios, dizíamos, e, no caso do livreiro Mário Guerra, também através da janela da sua Poesia Incompleta no bairro da Lapa, em Lisboa. "Os correios estão a fechar às 13h30, pelo que hoje já não posso fazer grande coisa", lê-se num email recebido numa tarde de sexta-feira, em resposta a um pedido de encomenda, que termina assim: "Segunda-feira, posso mandar o livro. Ou, em alternativa, posso entregar-lhe aqui à janela da livraria."A impaciência juntou-se à necessidade de um passeio higiénico e, espreitando pela janela, lá o fomos encontrar, a fumar, na livraria dedicada à poesia que abriu em 2018. É a segunda encarnação da Poesia Incompleta: "A primeira versão existiu no Príncipe Real de 2008 a 2012. Depois fui-me casar para o Brasil."A ideia de incompletude ajuda a compreender o nome: "Quando fechei a outra livraria, ia em 59 línguas. Estive em quatro continentes e nunca vi uma livraria assim. Mesmo que agora me dessem 700 mil euros não ia conseguir fazer uma poesia que não fosse incompleta, porque há coisas que se perderam, edições que deixaram de existir."Mário avisara que, se não estivesse na loja, estaria nos Correios, a dois minutos dali. Quando não está a expedir livros, está a encomendá-los, a catalogá-los e a fotografá-los para as redes sociais; ou a atender telefonemas de clientes, a responder a emails. Isto tudo com as portas fechadas. Estivessem abertas, é certo que ali veríamos gente - clientes habituais, novos ou apenas curiosos. São estes que prefere. "Costumo dizer que, se fosse padre, quereria falar com quem não é religioso. Não me interessa falar para convertidos."Converter quem não gosta de poesia é o que verdadeiramente lhe dá gozo. "Quando me dizem isso, que não gostam de poesia… Não quero obrigar ninguém a gostar, mas duvido sempre. É impossível não haver um tipo de poesia que agrade. É como dizerem que não gostam de comer. Percebo que alguém não goste de sushi ou de chanfana, mas ainda estou para conhecer uma pessoa imune à poesia. O problema é que não somos expostos a ela."Uma vez estava alguém na livraria a dizer que gostava era de futebol. De pronto, Mário foi buscar Un Balón Envenenado, uma antologia espanhola só com poemas sobre futebol. "Estive a ler-lhe alguns - há um soneto que se chama Iniesta Mais 10 - e ele ficou varado. Disse-me algo que já ouvi muitas vezes: ‘Se eu soubesse que isso era poesia…’"Por estes dias de pandemia, há clientes da Poesia Incompleta que desconhecem que poemas o carteiro lhes leva. A culpa é da iniciativa Livraria às Cegas, da associação ReLi, que desafia os leitores a escolherem um livreiro da sua rede de associados e a pedir-lhe livros "de olhos fechados", a troco de um pagamento mínimo de €15. Numa encomenda de €30, para converter os descrentes, Mário incluiria Emily Dickinson ("teve uma vida muito retorcida"), Camilo Pessanha ("extraordinário") e Manuel de Freitas ("tem 40 e tal livros"). Quanto maior o valor, maior o peso da encomenda. Dezenas de livrarias de norte a sul do País aderiram. Saiba quais em www.reli.pt.