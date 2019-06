Por paródia não se pense, contudo, em gargalhadas a ecoar, e por zombies não se caia no erro de pensar que é de terror que trata Os Mortos Não Morrem. Jim Jarmusch, 66 anos, um dos pilares do cinema independente norte-americano, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes por três vezes - com O Comboio Mistério (1989), Vencidos pela Lei (1986) e Para Além do Paraíso (1984) - é demasiado cool para fazer filmes de género em 2019, seja de comédia ou de terror. Afinal, que o seu Só os Amantes Sobrevivem, de 2013, conte uma história de amor centenária entre vampiros (Tilda Swinton e Tom Hiddleston) é quase só um pormenor - não o inscreve no género de filmes de vampiros que, ainda assim, Jarmusch aprecia mais do que zombies, como admitiu ao New York Times.



Sem se levar demasiado a sério mas sempre irónico e blasé, Os Mortos Não Morrem lá vai respeitando os cânones do género que George Romero definiu em 1968 no clássico A Noite dos Mortos-Vivos. Foi daí que veio a inspiração para este filme, que é também crítica social, mas personificada em Trump, e que preconiza um apocalipse ecológico causado pela ação do Homem no planeta.







De Murray a Buscemi, os amigos de Jarmusch puseram-se à sua disposição. Tilda Swinton aceitou entrar antes sequer de haver guião. E toda a produção foi montada à volta dos poucos dias livres que Adam Driver ia tendo enquanto rodava Star Wars: A Ascensão de Skywalker (estreia em dezembro).



Driver, que protagonizara o anterior Paterson, é um dos homens do momento em Hollwyood, capaz de transformar um certo James Bond em dano colateral. "Escrevi um papel para o Daniel Craig, que me disse: 'Jim, vou ter 10 dias livres no verão e são todos teus, mas é a única altura em que posso.' Só que esses eram os únicos dias em que eu tinha o Adam, que teria de filmar todos os dias. Acabei por tirar o papel do Daniel do filme..."

Como seria uma paródia aos filmes zombie realizada por Jim Jarmusch, com Bill Murray, Adam Driver e Chloë Sevigny no papel de polícias de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos invadida por mortos-vivos e Tilda Swinton no de uma agente funerária escocesa com dotes de samurai, e que tem ainda - em papéis menores - gente como Selena Gomez, Iggy Pop, Tom Waits, Danny Glover e Steve Buscemi?O que parece um simples exercício de retórica tem, na verdade, título e data de estreia em Portugal: depois de ter tido honras de abertura da 72ª edição do Festival de Cannes, em maio, Os Mortos Não Morrem chegou às salas de cinema portuguesas no dia 20.