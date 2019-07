"A Herdade" de Tiago Guedes na competição principal do Festival de Cinema de Veneza

O filme português "A Herdade", de Tiago Guedes, estará em competição no 76.º Festival de Cinema de Veneza , que decorre de 28 de agosto a 07 de setembro, em Itália, onde terá estreia mundial, foi hoje anunciado.O filme, que se estreia em Portugal a 19 de setembro, está integrado na competição principal do festival, cuja programação foi anunciada hoje de manhã, numa conferência de imprensa, em Veneza.

A HERDADE Trailer from Leopardo Filmes on Vimeo.

Além de "A Herdade", este ano competem pelo Leão de Ouro mais 20 filmes, entre os quais "La verité", de Kore-eda Hirokazu, "Ad Astra", de James Gray, "Joker", de Todd Phillips, "J'Accuse", de Roman Polanski, e "The Laundromat", de Steven Soderbergh.O júri da competição oficial é este ano presidido pela realizadora argentina Lucrecia Martel."A Herdade" tem coprodução da Leopardo Filmes e da Alfama Filmes, e conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, [...] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje".Com argumento de Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes, com a colaboração de Gilles Taurand, o elenco é composto por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Vicente, Ana Bustorff, Beatriz Brás, entre outros.Depois de Veneza, o filme terá a sua estreia norte-americana no Festival Internacional de Cinema de Toronto, cuja 44.ª edição decorre entre 05 e 15 de setembro.Tiago Guedes, de 48 anos, que além de realizador é argumentista e encenador, é ainda responsável pelos filmes "Tristeza e alegria na vida das girafas" (2018), a adaptação ao cinema de uma peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, "Coisa Ruim" (2006), "Acordar" (2001) e "O Ralo" (1998).Na secção competitiva Orizzonti do 76.º Festival de Cinema de Veneza vai ser exibida a nova curta-metragem de Leonor Teles, "Cães que ladram aos pássaros".Além disso, a programação do festival integra ainda um outro filme português: "Francisca" (1981), de Manoel de Oliveira, construído sobre o romance "Fanny Owen" de Agustina Bessa-Luís.O filme será exibido na secção Venice Classics, na qual é apresentada "uma seleção das melhores versões restauradas de clássicos do cinema, da responsabilidade de arquivos de cinema, instituições culturais e produtoras de todo o mundo".As obras exibidas na secção Venice Classics competem pelos prémios de Melhor Filme Restaurado e Melhor Documentário sobre Cinema, cujos vencedores são escolhidos pelo Júri de Estudantes de Cinema, presidido pela realizadora e argumentista Costanza Quatriglio.A 76.ª edição do Festival de Cinema de Veneza abre oficialmente a 28 de agosto com o filme "La vérité", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, protagonizado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai receber o Leão de Ouro pela carreira.A anterior produção portuguesa presente na competição principal de Veneza foi a longa-metragem "As linhas de Wellington", da realizadora chilena Valeria Sarmiento, também produzida por Paulo Branco.