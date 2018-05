Reportagem: A festa foi bonita, "O Jardim" do anfitrião ficou em último

O Jardim de Cláudia Pascoal e Isaura ficou em último lugar, num festival ganho por Israel, com Netta e a sua canção Toy.

Lisboa, a RTP e Cláudia Pascoal podem, por fim, descansar. Terminou sem glória nem surpresa a organização da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que tinha sobre ela o enorme fardo de tentar repetir um feito inédito: a vénia da Europa a uma canção portuguesa, com um recorde de 758 pontos atribuídos pelos jurados e espectadores europeus. Portugal despediu-se em último lugar da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção.



Ensombrado apenas por uma invasão de palco durante a actuação do Reino Unido, este concurso que é também um espectáculo e, à sua maneira, um europeu com canções no lugar de jogos de futebol e fãs no lugar de adeptos, chegou a bom porto sob o lema All aboard. O Jardim não apanhou o barco da vitória, é certo, ficando no último lugar. A grande vencedora da noite foi Netta, de Israel, com Toy.



Numa noite em que todos os caminhos iam dar ao Parque das Nações, o Altice Arena encheu-se de fãs enrolados em bandeiras dos seus países. A bandeira da Eurovisão, a da diversidade, não foi especialmente desfraldada: a participação de artistas negros, por exemplo, não foi significante. O objectivo do concurso, contudo, sabe-se há anos, é o da festa do folclore (Salvador Sobral falou sempre disso nas suas intervenções: para o músico, o que faltou sempre em sentimento sobrou em fogo de artifício).



Nos bastidores da Eurovisão, que a imprensa estrangeira vive quase tão intensamente quanto os fãs, o folclore imita o do palco. As comitivas apoiaram os seus representantes durante as últimas duas semanas, estabelecendo desde cedo os seus favoritos: Israel e Chipre estando sempre na dianteira. Na derradeira hora das votações, contudo, os resultados foram sendo recebidos com ansiedade (sobretudo porque, à medida que os 12 pontos iam sendo atribuídos, não havia indícios claros de um vencedor antecipado - em 2017, Amar pelos Dois destacou-se cedo). Num concurso de entusiasmo, a delegação do Chipre seria eleita a mais empenhada.



Numa festa de que Portugal esteve mais ou menos arredado na última década e em que a passagem directa para a final de cinco países (os big five Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido) por investirem na organização do concurso não é questionada, a grande surpresa deste ano terá sido o facto de Israel ter sido considerada uma das principais candidatas à vitória final até ao dia do festival - políticas à parte num evento que foi sempre conhecido por viver de amizades geo-políticas na hora das votações? Parece que sim.



All aboard para Israel em 2019.