A estrada de sentido único de Steve Gunn

Steve Gunn passa muito tempo em digressão - a experimentar, a apurar o som da sua guitarra, da sua voz, o que diz e como o diz. No novo The Unseen in Between, mostra-se no topo da sua forma. A propósito, falámos com ele

Com cara de miúdo, tímido, Steve Gunn surgiu em cena durante o fervilhar da música experimental/underground nova-iorquina do início do século. Começou a ouvir-se falar de Steve Gunn com o surgimento dos GHQ, trio composto por Gunn e dois músicos importantíssimos desse período áureo do experimental e do rock marginal em Nova Iorque: Marcia Bassett e Pete Nolan. Os GHQ não duraram muito, mas logo começaram a aparecer os discos a solo de Gunn - discretos, sem granjearem muita atenção.



Depois, no final da década passada, começaram a surgir também as digressões. Gunn começou a tocar mais, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, mostrando ao público que não era, primeiro, um guitarrista como os outros nem, segundo, um escritor de canções como os outros. Quem o viu nestas digressões, inicialmente a tocar para dezenas de pessoas, e depois para centenas, não estranhará a evolução. Quem apanha Steve Gunn só agora, ou desde que chegou à Matador, em 2016, com o brilhante Eye On The Lines poderá ficar surpreendido com o passado algo marginal do músico. Ou não - porque chegar àquela maneira fluente de escrever canções só se consegue com muito treino. E estrada.



Nas perguntas que se fazem a Steve Gunn, sobre o seu mais recente álbum, The Unseen in Between, que sai a 18 de janeiro, é recorrente mencionar-se a palavra "digressão", seguida de "muito". Ele continua a viajar e a tocar bastante ao vivo, a solo e com banda ou em formatos mais experimentais, como sucedeu na Galeria Zé dos Bois em setembro, quando tocou em duo com John Truscinski: "Por vezes faço pausas, mas estou sempre a tocar. Viajo imenso." E como vai ser este ano? "Em 2019 vou estar ocupadíssimo em digressão." Verdade: o seu calendário é demoníaco.



Isso faz parte da sua forma de compor, afinal. Há um movimento na sua música que só acontece graças a essa agitação - mesmo num disco pessoal, como The Unseen in Between: "É um álbum mais pessoal, sim, mas continua a ser um resultado de eu andar sempre em digressão e tocar imenso, seja a solo ou com banda. Para este álbum, contudo, precisei de fazer uma pequena pausa e reorganizar as ideias. Essa paragem ajudou-me um bocado… Mudei algumas das minhas ideias sobre a escrita de canções e percebi que tinha de mudar a forma como as escrevia."



The Unseen in Between está marcado pela morte do pai, que aconteceu pouco depois do seu álbum anterior ter saído. Durante os tempos em que o pai combatia o cancro, Gunn passou mais tempo com ele e isso mudou a sua perspetiva quanto à relação que tinha com o pai - que se tornou mais uma amizade -, mas também quanto à forma como encara a sua música.



O seu segundo álbum na editora Matador é um trabalho de afirmação. Embora a sua carreira já inclua mais de uma dezena de álbuns em nome próprio, colaborações com lendas como Mike Cooper e Michael Chapman (de quem produziu o último álbum) e um período a tocar ao vivo na banda de Kurt Vile, Steve jogou sempre de forma segura nos seus álbuns, fazendo o que melhor fazia: tocar guitarra. Cantava, sim, mas o centro estava sempre na guitarra, na forma corrida de a tocar, tirando das cordas um som sem fim.



Agora canta mais e a sua voz soa diferente: "Queria gravar um álbum mais focado na minha vida. Antigamente as minhas canções tinham muitas partes de guitarra e as vozes eram secundarizadas. Hoje sinto-me mais confortável a cantar, já não estou tão preocupado com o que as pessoas pensam, sinto-me mais confortável a ser eu próprio, e esse conforto ajuda-me a cantar melhor."



A par, veio a transformação nas letras. As suas canções tornaram-se mais pessoais, menos restritas a uma ideia de narrativa: "Quis simplificar as coisas e ser menos vago. As canções que gravei no passado eram muito centradas em personagens ou noutras pessoas, aspetos delas. Agora já não penso tanto sobre os outros. Sou mais contemplativo e penso mais sobre mim, o que faço e o mundo à minha volta."



É uma atitude que mostra a vontade constante de se desafiar a si mesmo: "Gosto de experimentar coisas diferentes. Apesar disto tudo me surgir naturalmente, é assim que prefiro, não me quero forçar a nada, gosto sempre de experimentar algo diferente. Quanto mais toco, mais oportunidades crio para experimentar, para mudar a minha música." E a música de Steve Gunn continua sempre a mudar - e em sentido único: isto é, para melhor.



The Unseen in Between

Pop-rock • Ed. Matador

€17,90