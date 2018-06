À descoberta do país do mundial

Quem for, tem muito mais do que futebol para ver. Promessa de José Milhazes, o historiador e jornalista português que foi correspondente no país dos sovietes. Estas são as suas dicas de viagem nas cidades que acolhem os jogos de Portugal: Moscovo, Sochi e Saransk

A selecção portuguesa de futebol vai jogar em três cidades da Federação da Rússia: Moscovo, Sochi e Saransk, centros populacionais muito diferentes e cheios de novidades para descobrir. Se as primeiras duas já têm muita experiência na organização de provas internacionais, Saransk não, o que poderá trazer algumas surpresas.



Cosmopolita Moscovo

Moscovo é cosmopolita e os visitantes podem encontrar quase tudo, à excepção de pequenas coisas - como por exemplo queijo parmesão, uma falta originada pelas contra-sanções do Kremlin (o palácio onde vive o Presidente Putin) aos países ocidentais.

Seria uma banalidade dizer que não faltam excelentes museus e teatros. Por isso, aquilo que se recomenda são escolhas e marcações antecipadas para, depois, não se queixar de que não visitou um ou outro lugar imperdível.

No caso dos museus, pense nas suas preferências. Se quiser ver obras-primas do Renascimento Europeu ou de impressionistas franceses, Chagall ou Picasso, não pode deixar de ir ao Museu Pushkin, que, por acaso, até fica muito perto do Kremlin, lugar de visita obrigatória.

Muito próximo fica igualmente a Catedral do Cristo Salvador, que vale a pena visitar pois é o símbolo supremo da reedificação de cópias de monumentos destruídos pelos comunistas. É, sem dúvida, majestoso e rico, mas nunca se perde a sensação de cópia.



Para descobrir a arte russa recomenda-se a Galeria Tretiakov. Mas atenção que há duas e em lugares distintos. A primeira reúne obras de pintura e escultura até à revolução comunista, enquanto na segunda podemos descobrir correntes inovadoras, como o suprematismo, o construtivismo e o futurismo. Esta exposição é seguida de uma demonstração de quadros e peças escultóricas do "realismo socialista", corrente artística única imposta pelos comunistas. Absolutamente a não esquecer é o metropolitano de Moscovo: há muitas estações que merecem uma visita atenta, como, por exemplo, a Komsomolskaya, Elektrozavodskaya, Kurskaya e Prospekt Mira. Isto, no centro da cidade. Já na linha circular, os destaques são a Maiakovskaya e a Ploshchad Revoliutsii.



Também há coisas perfeitamente dispensáveis. Se não for um comunista fanático ou se já visitou templos onde estão corpos incorruptíveis de santos (em Portugal, há numerosos), não perca tempo com o Mausoléu de Lenine - na Praça Vermelha há monumentos mais interessantes.



A Rússia subtropical

Sochi é uma cidade moderna que se estende incrivelmente ao longo de mais de 140 quilómetros pela costa do mar Negro. Com um clima subtropical, pode ser comparada com o Algarve pela sua importância para o turismo nacional.



Se tiver tempo, dê uns mergulhos e desfrute das belíssimas paisagens apresentadas pelas montanhas do Cáucaso do Norte. Sochi dispõe também de uma reserva natural que é Património da Humanidade (da UNESCO) e que vale a pena conhecer. Se ainda lhe sobrar tempo, vá espreitar a Caravela de Portugal, um grande complexo residencial que devia ter ficado pronto em 2014, mas que vai avançando a passo de caracol devido às relações complicadas entre a construtora portuguesa e os parceiros russos.



Saransk não é tão atractiva. A capital da República da Mordóvia, um dos membros da Federação da Rússia, não tem monumentos e museus significativos, além de uns templos ortodoxos. Trata-se de uma região onde existem institutos de investigação científica, alguns ligados ao complexo militar-industrial. Não espere encontrar grandes comodidades. Na verdade, os poucos hotéis estão há muito esgotados e o preço de quartos e apartamentos atinge máximos nacionais que podem chegar aos 2.000 euros por noite.



Perto de Saransk ficam numerosas instituições penais, entre as quais uma prisão especialmente para cidadãos estrangeiros - deseja-se que não acolha adeptos do futebol.



Prioridade à segurança

Numa prova tão importante como o Mundial de Futebol, a segurança é fundamental e os russos não pouparam esforços para tudo decorrer sem sobressaltos. Nada, mesmo nada, pode manchar a imagem que o Presidente russo quer projectar.



É por isso que há cerca de 700 mil agentes das mais diversas forças de segurança encarregados da protecção dos milhares de adeptos visitantes. É uma recomendação obrigatória dirigir-se para o estádio com muita antecedência - e não se atreva a esquecer-se dos documentos!



Em 1980, a então União Soviética, mais precisamente Moscovo, acolheu os Jogos Olímpicos de Verão. O regime comunista realizou uma gigantesca operação para mostrar uma das vantagens do "socialismo real" em comparação com o imperialismo: limpou a capital de todos os elementos "associais", à excepção das prostitutas que trabalhavam para o KGB, a polícia política.



Na Rússia actual, oficialmente, Vladimir Putin define a mais antiga profissão como "mulheres com responsabilidade social diminuída". O jogo com as palavras não impede que haja relatos de transmissão de doenças como a sífilis ou a sida.



Qualquer uma das cidades onde Portugal vai jogar - e espero bem que sejam mais de três - são seguras, desde que se siga a máxima "Em Roma, sê romano!" Por exemplo, pode mandar parar qualquer carro e utilizá-lo como táxi, desde que chegue a acordo sobre o preço, mas é mais recomendável recorrer aos serviços dos taxistas. Um aviso: ou chega a acordo antecipadamente sobre o preço da viagem ou pede que o taxímetro seja accionado.



Comer e beber à russa

Na Rússia, principalmente em Moscovo, é possível encontrar comida para todos os gostos. Quem não quiser arriscar deve ficar-se pelas cadeias de fast food, pizarias, etc., mas aconselhamos provar pratos russos ou caucasianos. As entradas são a parte mais forte, sendo de sublinhar as saladas frias e os peixes fumados - mas atenção às sopas, porque quase todas são temperadas com natas. Se acha isto demasiadamente exótico, tem de prevenir o empregado de mesa.



Nas sobremesas, aposte nos gelados, principalmente os de fabrico artesanal.





A comida local pede também uns cálices de vodka, mas não tente competir com russos neste departamento, nem copie as misturas que eventualmente proponham, particularmente vodka com cerveja. A ressaca é terrível. Como na altura do Campeonato faz calor, aconselham-se umas boas canecas de kvas fresco. Kvas é uma bebida à base de cereais, sem álcool.