A cozinha funcional do Club Life chegou ao Porto

É e não é uma novidade em Portugal. Passamos a explicar: se é verdade que Maria e Guilherme Iague trouxeram o Club Life do Brasil para Lisboa há quase dois anos, também é verdade que essa loja To Go fechou e que, por sua vez, a marca abriu com um novo conceito no Porto. "É o primeiro espaço Club Life a trabalhar todos os pilares da nova identidade da marca", assume Guilherme ao apresentar a área de cafetaria e de restaurante que agora definem o modelo de negócio Club Life.

Para quem não conhece o projecto, surgido há seis anos no Recife e com uma rede de 21 lojas no Brasil, o Club Life caracteriza-se pela cozinha funcional, ou seja, por uma comida saudável, com sabor e criatividade. Para começar, ingredientes processados e refinados não entram na cozinha chefiada por Marina Araújo, "para adocicar temos por exemplo o açúcar de coco, as tâmaras ou o agave" e nas farinhas são usadas, entre outras, as de coco e de amêndoa. Depois há um cuidado muito grande na escolha de fornecedores, "fazemos questão de conhecer todos pessoalmente", diz Maria lembrando reuniões em catadupa com mais de 200. A cereja em cima do bolo é que o Club Life não exclui ninguém, "não somos fundamentalistas", logo há espaço para carnívoros, vegetarianos e veganos confraternizarem na mesma mesa sem nenhum se sentir lesado na hora de abraçar a refeição.

Todos os dias há sugestões diferentes na ementa, dispostas numa espécie de buffet. O cliente pode optar por uma entrada, entre sopa ou salada, e como prato principal escolhe primeiro a proteína, de peixe, carne vermelha, carne branca ou vegetal, e dois acompanhamentos (€8,50 - €9,90). Na prática, isso significa que tanto podemos comer almôndegas de lentilhas acompanhadas por batata-doce salteada e canelone de courgette com ricotta vegana ou carne estufada lentamente em vinho tinto (mínimo seis horas no tacho, assegura Marina) com arroz integral redondo.

As receitas, que se vão revezando ao sabor dos produtos da época, são criadas a partir de clássicos já servidos no Brasil, como o puré de batata-doce e espinafres, ou através de adaptações que Marina teve que fazer de raiz para o mercado português, como por exemplo o bacalhau. "Em Portugal temos que fazer sempre bacalhau", diz entre risos e com um prato de bacalhau espiritual na mesa, servido com couve portuguesa "salteada à brasileira". "Esta receita foi o Virgílio Gomes, que é um grande pesquisador do bacalhau, quem ma passou."

Nas sobremesas, qual canto da perdição, o difícil é escolher entre uma mousse vegana de chocolate belga, um brownie ou uma tortinha brigadeiro com base de tâmaras, nozes e cacau (€1,50 - €5,90). "As pessoas provam os nossos doces e nem acreditam que não têm açúcar", conta Guilherme, transitando para o piso da cafetaria onde, para regalo dos olhos, saltam mais lambarices à vista: as cookies, o snickers fit revestido a amendoins, o croissant, o açaí com granola e fruta ou a tapioca com manteiga de amendoim, banana e coco são dos mais chamativos, ao lado de outros salgados, como o pastel de nata de bacalhau, tapiocas várias ou as tostas e sandes em pão caseiro, com e sem glúten.

O serviço de cafetaria funciona o dia todo e há menus de brunch e de pequeno-almoço disponíveis. Também disponível é o serviço de take away, que permite levar a refeição, numa caixa de cartão biodegradável, para qualquer lado. Em breve o Club Life promete novidades, no Porto, noutras cidades do país e na Europa, para onde Guilherme e Maria apontam expandir o conceito, "queremos abrir mais espaços próprios".

INFORMAÇÕES

Rua Mouzinho da Silveira, 197

Tel. 222 080 050

9h30-22h30 (dom. fecha às 14h)

Preço: €12,5