A Comic Con Portugal não é só para geeks

No Passeio Marítimo de Algés, limpam-se os copos do chão, retiram-se as colunas e arruma-se o recinto do NOS Alive para dar vida à Comic Con, o maior festival de cultura popular de Lisboa. Desta vez não há bandas ao vivo, com excepção das colunas com música K-Pop (música pop coreana) na parte da Pop Ásia, mas o local em Algés está cheio para receber os amantes das séries, das BDs, dos filmes e dos livros, geeks ou não geeks, porque a cultura popular consegue agradar a todos.

Apresentando-se pela primeira vez como um evento outdoor com um espaço de 100 mil metros quadrados, em detrimento dos 60 mil metros quadrados disponíveis no Matosinhos Exponor, no Porto, a Comic Con ganhou mais stands, actividades e conversas com os artistas em 10 áreas distintas. Neste segundo dia do evento, o recinto não estava completamente cheio, mas tinha antes a quantidade certa de pessoas para andar livremente entre os vários domínios das diversas lojas improvisadas de livros e bandas-desenhadas, t-shirts e restante merchandising, de videojogos e de acessórios para cosplayers.

Uma vez dentro do Passeio Marítimo de Algés, a dificuldade passa por decidir o que experimentar primeiro, dada a variedade da escolha. O auditório Olimpo, por onde passam nomes pesados do cartaz, como Dan Fogler, Nicholas Hoult e Dichen Lachman, e as zonas de gaming, principalmente a área onde se pode experimentar o novo jogo do Spiderman para a Playstation, são das zonas mais concorridas, seguidas de perto das dezenas de stands de merchandising das séries, filmes e animes preferidos, e das livrarias espalhadas pela zona. A procura é tanta que muitas vezes as ruas do local em Algés transformam-se em "provadores improvisados" dos fãs.

Andar pelo recinto pode ser assim uma actividade de risco para a carteira e para o coração, se se deparar com os walkers "cabeçudos" à moda carnavalesca de Torres Vedras, porque um simples zombie à solta em Algés não seria suficientemente assustador. As freiras do novo filme de Corin Hardy, The Nun: A Freira Maldita – uma espécie de prequela do filme de terror de Conjuring - circulam pelo Passeio Marítimo de Algés a tentar "converter" os visitantes incautos a verem a obra cinematográfica que estreou esta quinta-feira em Portugal, após a sua antestreia no festival de terror MotelX.

Os cosplayers que "ornamentam" o recinto como se as personagens preferidas de cada um ganhassem vida, são como o anel do poder do Senhor dos Anéis: podem ser considerados o que todos querem na Comic Con Portugal. No gigante universo das personagens e figuras da cultura pop, estes artistas self-made parecem conseguir encarnar quase todas, com fatos que nunca desiludem. Há de tudo, desde figuras de animes menos conhecidos em Portugal como o Vampire Knight ou :Zero − Starting Life in Another World. Para quem não é fã de anime e manga, não faltaram os fatos inspirados em Daenerys Targaryen da Guerra dos Tronos, princesas Disney e os Stormtroopers e os Jedis que estes nunca conseguem acertar durante os confrontos.

O evento que chegou a Portugal em 2014 ainda se prolonga até domingo no Passeio Marítimo de Algés (6 a 9 de Setembro). O bilhete diário custa 25€ e o passe para os quatro dias de evento 75 euros. Também existe as modalidades de bilhete para o fim-de-semana (45€) e a campanha Kids Go Free, onde na compra de um bilhete de adulto recebe um de criança até aos 12 anos.