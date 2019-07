Apesar do desenho e da pintura como eixo essencial do seu trabalho, a cerâmica, o bordado e a ourivesaria são também expressões artísticas para Sarah Affonso. Algumas das suas obras nestes outros suportes estão também nesta exposição da Gulbenkian até 7 de outubro.



A segunda exposição, Sarah Affonso - Os Dias das Pequenas coisas, será inaugurada no Museu do Chiado a 12 de setembro, com curadoria de Maria de Aires Silveira e Emília Ferreira e abordará os anos de formação e o percurso cronológico da modernista.

Porquê reduzir uma artista com direito a espaço próprio na história da arte nacional ao título de mulher de Almada Negreiros? No 120º aniversário do seu nascimento, a Fundação Gulbenkian e o Museu do Chiado reivindicam para Sarah Affonso o reconhecimento do grande público que ela merece. A primeira de duas exposições sobre a sua vida e obra é inaugurada esta sexta-feira, 12 de julho, na Gulbenkian, em Lisboa.Sarah Affonso e a Arte Popular do Minho, com curadoria de Ana Vasconcelos, mostra o peso da infância passada no Minho e da adolescência em Viana do Castelo, entre 1904 e 1915. As cores vibrantes, as personagens populares em contexto de romaria, feiras e procissões estão muito presentes na pintura da artista modernista nascida em 1899. Foi uma das últimas alunas de Columbano Bordalo Pinheiro, na Escola de Belas-Artes de Lisboa, e a sua formação continuou em Paris, onde chegou a expor no fim dos anos 20.