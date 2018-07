49 anos depois Paul McCartney volta à passadeira de Abbey Road

A passadeira de Abbey Road é certamente a mais conhecida do mundo. E em parte deve-o a Paul McCartney. O músico voltou a atravessar aquela estrada como fez há 49 anos.

É a estrada mais icónica da música - ainda mais do que a Highway 61 de Dylan - e está retratada na capa de um dos melhores discos dos The Beatles. São dezenas e dezenas os signifiados ocultos da capa mítica de Abbey Road, mas o que fica na memória de milhões de pessoas são os quatro rapazes a atravessar numa passadeira (talvez a passadeira mais conhecida do mundo). 49 anos depois de Paul McCartney ter atravessado aquela passadeira entre George Harrison e Ringo Starr, o músico voltou a pisar aquela estrada, esta segunda-feira.



Quando tirou a fotografia para a capa daquele que seria o último disco dos Fab Four, Paul McCartney tinha 27 anos e o mundo a seus pés. 49 depois, com 76 anos, continua com o mundo a seus pés e voltou a passar a estrada até ao estúdio em Abbey Road.





@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Uma publicação partilhada por Paul McCartney (@paulmccartney) a 23 de Jul, 2018 às 5:23 PDT

O músico britânico estava a caminho dos estúdios de Abbey Road, onde deu um concerto especial para alguns convidados, como forma de apresentar Egypt Station, o seu 17.º álbum de estúdio a solo.

Mas desta vez não passou a passadeira de fato e descalço (na capa original aparecia descalço como forma de troçar das teorias da conspiração que diziam que tinha morrido), mas sim de camisa vermelha, casaco ao ombro e sandálias (com meias, mas hey, ao compositor do interlúdio de A Day in the Life muito se perdoa). McCartney foi filmado pela filha Mary McCartney e amplamente divulgado nas redes sociais.A passagem foi previamente combinada como se pode perceber pelas dezenas de pessoas que se viam no vídeo, bloqueadas por aparato policial. A passagem é feita em sentido contrário ao da capa, mas não deixa de ser irónica por isso.