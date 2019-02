36 horas em Bogotá

Bogotá está simplesmente cada vez melhor. A cidade vibra de energia e com miríades de possibilidades, oferecendo um ambiente promissor à criatividade que torna os seus aspectos negativos – a poluição e o trânsito – muito menos notórios. Nos tempos que correm, Bogotá floresce com novas ideias, desde os complexos colectivos que albergam todo o tipo de negócios – indo das livrarias feministas aos cabeleireiros –, a excêntricos e batidos bares abertos 24 horas por dia, que organizam eventos gay de tango, a locais improvisados em bairros rústicos onde são servidos jantares requintados. O estonteante talento dos bogotanos, que vai dos floreados culinários ao fabrico de calçado chique e à inovação nas artes visuais, está à vista de todos como nunca antes esteve.

Sexta-feira

1) 15h00. Bairro das Galerias

Espalhadas por entre as garagens e oficinas de automóveis do bairro de San Felipe, encontra-se uma dúzia das mais recentes galerias de arte da cidade. Passe uma tarde deambulando pelas ruas apertadas, estudando as obras dos novos e consagrados artistas colombianos e da América Latina. Gerido por mulheres, vale a pena procurar o Instituto de Visión – não tem qualquer tabuleta no exterior, apenas um emoji da velha-guarda, um sinal de pontuação, gravado na porta – pela sua dedicação aos mais talentosos artistas em ascensão. Numa recente visita à Galeria SGR, descobrimos que tinha em exibição uma colecção de pinturas paisagísticas inspiradas em cartoons da artista colombiana Paula Senior, e a FLORA ars & natura tinha obras do venezuelano Ricardo Obrégon. Por entre as idas às galerias, detenha-se no Azahar Coffee, um novo posto avançado de uma das empresas de café artesanal da cidade, para receber uma descarga de cafeína ou para tomar uma gasosa de gengibre e chili.

2) 19h00. Cidade dos Cocktails

Bogotá está tomada pela loucura dos cocktails. Mixologistas de São Francisco, Nova Iorque e de todo o lado estão a criar menus por toda a cidade, complementando as consideráveis aptidões dos baristas locais, que buscam inspiração bem no fundo da surpreendente panóplia de ingredientes típicos da Colômbia. O encantador Huerta Bar Coctelería Artesanal, na Quinta Camacho, muito na berra, tem uma mão-cheia de menus: um de acordo com a estação do ano, outro com bebidas frutadas e um focado em misturas alcoólicas mais à frente. Entusiásticos empregados de bar gabam as virtudes do pepino roxo, do elixir de cogumelo shiitake e do vermute infundido com eucalipto – experimente dizer-lhes do que realmente gosta e dar-lhes depois rédea livre. Se os cocktails não são a sua cena, mesmo ao virar da esquina, El Mono Bandido voga no cimo da igualmente popular onda da cerveja artesanal da cidade.

3) 21h00. À la carte

Tal como em todos os melhores restaurantes do bairro, El Chato tem um serviço alegre e divertido, pratos partilháveis e enche todas as noites com grupos de amigos em animadas celebrações, que se reúnem por entre uma miscelânea de estantes e mesas. Marque mesa para jantar com antecedência neste sítio acolhedor, onde é dado bom uso ao impecável pedigree do chef Álvaro Clavijo (que trabalhou no Noma e no Per Se) no surpreendentemente acessível menu de pratos que ainda há pouco tempo incluíam cogumelos e lulas grelhadas em caldo de urtiga, costeletas de borrego polvilhadas de queijo feta e sementes de girassol e gelado aromatizado de milho. Um jantar para dois ronda os 200.000 pesos colombianos ou cerca de 55 euros. Tudo acompanhado com cerveja e um sorriso.





Sábado

4) 10h00. Batatas e poções

É possível perder horas a fio a vaguear pelos corredores do Paloquemao: as vias deste enorme mercado são ladeadas por bancas carregadas até ao cimo de frutos coloridos e extraordinariamente variados e por dúzias de variedades de batata. É possível tomar um pequeno-almoço por menos do equivalente a 5€, comendo arepas quentinhas, a sair da grelha, recheadas de queijo, acompanhadas por sumos de manga, de morango, de lulo e de muitos outros frutos que provavelmente nunca viu ou ouviu falar antes. Por entre trincas e provas de produtos frescos e diferentes, abasteça-se de cestos de vime, gaiolas para pássaros e frasquinhos de poções para os mais variados fins, incluindo atrair dinheiro, afastar os espíritos, obter boa sorte e ressuscitar os mortos.

5) Meio-dia. Compre produtos locais

Descubra alguns dos mais interessantes designers de Bogotá na Casa Précis, onde vai encontrar sapatos da marca Gal vs. Buck, uma linha unissexo de coloridos sapatos de couro perfurado com franjas. Também pode escolher chapéus de palha, peças de joalharia e fatos de banho em padrões vivos com a etiqueta colombiana Baobab. Trama Casa de Creadores é uma antiga habitação particular em que cada divisão é agora ocupada por um negócio diferente. Há um cabeleireiro e um artista de tatuagens se quiser obter um novo look, mas para algo menos permanente procure as fabulosas calças e saias de cintura subida feitas na Colômbia com tecidos africanos em padrões coloridos, criadas por Lia Samantha. No andar superior, na Alma de Coco, loções corporais, máscaras para o rosto e cosméticos são feitos a partir do cacau e óleo de coco da costa colombiana do Pacífico. El Telar de las Palabras, uma livraria que só vende obras escritas por mulheres, está instalada no rés-do-chão.

6) 13h00. Almoço nas calmas

La Candelaria, com as suas vielas apertadas, edifícios históricos e profusão de arte de rua, foi durante muito tempo um dos bairros da cidade onde não havia um bom sítio para refeições. Situação que mudou com a chegada de Prudencia, um espaço de tectos altos de vidro, com um menu bem pensado, que é diariamente alterado e pode incluir entrecosto de vaca, uma salada de beterraba e morango, e um bisque de tofu e funcho. Sidras de produção local ou gasosa de toranja artesanal constituem uma conclusão adequada para um almoço sem pressas, antes de ir explorar os murais políticos do bairro e os imponentes edifícios do governo que remontam há um par de séculos. Um almoço para dois, fica em cerca de 100.000 pesos colombianos.

7) 15h00. Café e cemitérios

Local de repouso final de políticos e escultores, o Cementerio Central de Bogotá é um sítio surrado pelo tempo, romântico, mas ainda majestoso para se visitar. Os seus mausoléus, nos mais diversos estados de conservação, contêm os restos mortais de uma dúzia de presidentes colombianos, famílias ilustres e artistas. Percorra os seus caminhos e vai poder apreciar estátuas com intrincados floreados, habitantes locais acendendo velas e fiéis deixando flores e preces aos pés da figura da Virgem Maria. Este é provavelmente o sítio mais tranquilo da cidade. Tome nota de que é possível que lhe peçam a sua identificação para entrar. A partir deste ponto, desça um quarteirão ao longo da Calle 24, passe a rua da arte, até ao Café de la Fonda, um sítio de bairro tranquilo, para tomar uma excelente chávena de café colombiano. E já que aí está, escolha uns quantos sacos de café (12.000 pesos colombianos) para levar para casa.

8) 17h30. Conceitos criativos

Bogotá é o sítio-base de uma quantidade de engenhosos complexos colectivos: edifícios que albergam sob o mesmo tecto boutiques, bares, cafés e, por vezes, espaços de espectáculos, que são o local ideal para fazer um pequeno intervalo a meio do dia. Para visitar um sítio com queda para as artes e ambiente aberto à comunidade gay, vá até A Seis Manos, onde pequenas lojas vendem roupas vintage, cerâmicas e os pins de esmalte da moda, enquanto um bar aberto todo o dia, extravagantemente decorado, serve cocktails e cafés a preços razoáveis. Verifique a agenda para ficar a conhecer a lista de actividades previstas, que vão de sessões de tango gay a concursos de perguntas-respostas sobre matérias relacionadas com bares. Para uma opção mais aparatosa, experimente a Casa Arsenal, onde os mais prósperos da cidade se descontraem num pátio repleto de mesas e cadeiras, rodeado por chiques versões miniatura das fábricas cervejeiras artesanais, cafés, pastelarias e restaurantes, tendo também uma livraria e um espaço de coworking.

9) 20h00. Jantar e vilões

Reserve várias horas para um jantar num dos mais divertidos e inventivos restaurantes de Bogotá: Villanos en Bermudas (Vilões de Calções). É uma criação de dois chefs, um mexicano e outro argentino, que transformaram esta elegante moradia em Chapinero num importante destino de jantares. Comece com um cocktail, depois avance para o menu de degustação de 10 pratos diferentes, que podem ir de simples iguarias, como pão caseiro mergulhado em manteiga de alho fermentada, a criações mais complexas, como mousse de grão de bico com gelado de maracujá. O menu é alterado semana sim, semana não. Jantar para dois custa cerca de 300.000 pesos colombianos.