30 mercados, festas e feiras para visitar até ao Natal

Capa n.º 762

Dezembro significa Natal, que por sua vez é sinónimo de tempo passado em família. Por isso, a SÁBADO apresenta-lhe um roteiro natalício de mercados, feiras, pistas de gelo, espectáculos e carrosséis em 30 cidades, vilas e freguesias de norte a sul do País e ilhas.São as iluminações de Natal a pedir um passeio pela Avenida da Liberdade até à Baixa. São também os mercados de Natal a espalhar o espírito da época pela Avenida da Igreja (o Mercado de Alvalade, até 16/12), pelo Parque das Nações, (o evento Natalis na FIL, até 9), pela Praça da Figueira (a feira Sabores de Natal, até 9) e pelo Mercado da Ribeira, onde acontece a edição M.i.ú.d.o.s do Stock Off Market, com grandes descontos em roupa pequena (dia 9).Tudo puxa pela quadra preferida das crianças - e de muitos crescidos. No Teatro Camões, a Companhia Nacional de Bailado apresenta O Quebra-Nozes (até 22). No Teatro Tivoli, o Teatro Bolshoi de Moscovo dança O Lago dos Cisnes (a 7 e 8), o Coliseu dos Recreios volta a ter o Circo de Natal (até 26) e a Câmara Municipal volta a ter neste mês uma programação rica em concertos de Natal, visitas guiadas, ópera e programas em família, e tudo com entrada livre (espreite em www.egeac.pt ). Se preferir o ar fresco, aperte os patins e faça-se à pista de gelo do Winter Wonderland, no Parque Eduardo VII.Em Estarreja, a quadra festiva é conhecida como "Natalim - um mundo de sonhos que não tem fim". Lá moram as Oficinas da Fantasia, com várias actividades para os mais pequenos, e a Casa do Pai Natal, com o próprio a ouvir os pedidos das crianças.Na baixa de Faro vai haver espectáculos de teatro, concertos, dança, animação de rua, e, até dia 24, um mercado de Natal com carrosséis.O tradicional concerto com os quatro coros do Grupo Coral Ossónoba tem lugar na Igrejade S. Pedro, a 16, pelas 18h.O Natal em Famalicão tem o colorido do espectáculo de luz e som inspirado no imaginário dos príncipes e das princesas que acontece todos os dias até findadas as festas. Também os carrosséis, o projecto Circo dePapel do INAC ou a pista de gelo são um conviteà celebraçãoem família.O Reino do Natal instalou-se no Parque da Liberdade e já está povoado de fadas, duendes, bonecos de neve, renas e até de um posto do correio onde colocar as cartas ao Pai Natal. A 16 há concertos para bebés no Palácio de Monserrate, onde crianças dos 4 aos 10 poderão ajudar nos preparativos. No Largo Rainha D. Amélia há mercado.