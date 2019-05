3 perguntas a Lena d'Água

Não tinha originais para gravar. Procurei mas nunca tive sorte com os meus contemporâneos. Eu adoro os meus discos todos, não há um disco de que sinta vergonha. Nestes 30 anos nunca iria cantar sem sentir orgulho. Não apareceu ninguém, só o meu Pedro [da Silva Martins]. Que nasceu no mês em que entrei nos Beatniks.Claro. Mais novas e supertalentosas. Está tudo feito com um primor e com um extremo bom gosto. Como eles têm todos muita coisa na vida deles a acontecer, estávamos às vezes semanas e meses sem nos encontrarmos mas não fazia sentido se não fosse uma coisa de grupo. Foram dois anos.O Pedro fez uma continuação daquilo que fiz há muitos anos, sem dor e sem destruir nada, mas sem ser uma cópia do que já foi feito. Estou mesmo apaixonada por este disco. Pelas reações que tenho tido sei que pessoas da minha idade estão encantadas, também. Não são só os fãs do Benjamim [músico no disco].