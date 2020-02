Esta série carrega o ADN de duas outras produções de sucesso da Netflix: realizada por Jonathan Entwistle, o cineasta de The End of the F***ing World (sendo também baseada numa novela gráfica) e dos criadores de Stranger Things, parece estar predestinada ao sucesso. Com Sophia Lillis e Wyatt Oleff, os jovens de It e It: Capítulo Dois.Inspirada na história verídica de Isaac Wright Jr., conta a história de um homem negro aprisionado por um crime que não cometeu e condenado a prisão perpétua que se licencia em Direito na prisão e luta para provar a sua inocência e a de outros reclusos injustamente condenados. O elenco é feito de veteranos, com Nicholas Pinnock no papel principal.Produção brasileira que promove um confronto entre o folclore do país e os contos tradicionais japoneses, esta série de suspense sobrenatural acompanha cinco jovens no bairro paulista da Liberdade (lar da maior comunidade japonesa no Brasil) transportados para o ano de 1858 e atormentados pelos fantasmas dos seus antepassados.