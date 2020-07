24h em Sesimbra: muito mais que mar e areia fina

Antes de descer à vila, vale a pena fazer um desvio para o cabo Espichel, de vista incrível. Não poderá visitar o farol do séc. XVIII (aberto apenas às quartas de tarde), mas o Santuário, erguido num planalto sobre escarpas até ao mar e onde sobressai a Ermida da Memória, medieval, a igreja e o aqueduto, setecentistas, e a ruína da Casa de Ópera, compensam.O Velho e o Mar é um clássico de Sesimbra e um dos melhores restaurantes para comer peixe selvagem na grelha. Situado na R. Joaquim Brandão, perto da marginal, entre a Fortaleza de Santiago, que também merece uma visita, e a popular praia da Califórnia, também tem ótimas caldeiradas e cataplanas, com destaque para a de cherne.Desmoa o almoço com um passeio, pelo Largo da Marinha e pela Capela do Espírito Santo, nascida no século XV e reconstruída após o terramoto. Visite ainda o Museu Marítimo, dedicado à pesca, na R. Joaquim Marques Pólvora, e, se lhe apetecer caminhar, reserve meia hora para subir à parte alta da vila, onde fica o castelo, do tempo dos mouros.Não deixe de parar na Pastelaria Marazul "TOMÉ", na R. Fortaleza, para provar o doce mais típico de Sesimbra: a farinha torrada, uma espécie de "barra energética" criada para os pescadores levarem para o mar - diz o povo que resolve qualquer fraqueza. De farinha, chocolate, limão, açúcar e canela, em forma de paralelepípedo, é tradição acompanhá-la com cerveja preta.Siga pelos passadiços de madeira da marginal até ao Porto de Abrigo, a zona de desportos náuticos - do mergulho à canoagem - no extremo poente da baía de Sesimbra, com o mar salpicado pelas cores das traineiras da pesca, a esta hora atracadas. No regresso, pare na ampla praia do Ouro para ver o sol a esconder-se na serra dos Pinheirinhos.É da praxe terminar o dia no Praiamar, na R. Afonso Henriques, 16, com 100 anos de experiência (abriu em 1920) e preços justos: há mistos de mariscos a começar nos €12, com gambas e bivalves, e a acabar nos €120, com lavagante, lagosta, santola, sapateira, lagostins, canilha, bivalves, percebes, navalheiras e camarão. Convém reservar.