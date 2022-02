Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O Centro de Artes de Águeda recebe esta sexta-feira, 18 de fevereiro, às 21h30, a peça "Perfeitos Desconhecidos" de Paolo Genovese, com tradução e adaptação de Pedro Penim. O enredo gira à volta de um jantar entre amigos de longa data que decidem deixar os seus telemóveis em cima da mesa no início da refeição para fazer um jogo: cada mensagem e chamada recebida é lida e ouvida por todos. Entre amigos não há segredos, mas as surpresas sucedem-se a um ritmo frenético. Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita Brutt e Samuel Alves fazem parte do elenco deste espetáculo que tem muito humor e drama à mistura. Os bilhetes custam entre €8 e €10.