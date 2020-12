Nunca mais é sábado: Sugestões para o fim-de-semana

1. Acabada de inaugurar em Serralves,

Louise Bourgeois: Descalçar um Tormento

é a exposição que cobre sete décadas do trabalho da artista, considerada uma das figuras mais relevantes do séc. XX. Entre as 32 obras que podem ser encontradas no parque e no museu de Serralves está a escultura em aço e bronze

Maman

louise bourgeois

2. A livraria Flaneur , no Porto, desafiou nove escritores para partilharem os livros que mais gostaram de ler em 2020. As escolhas de Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho, Andreia C. Faria, Pedro Mexia, Tatiana Faia, Diogo Vaz Pinto, Catarina Nunes de Almeida, Pedro Eiras e Luís Filipe Parrado vão ser apresentadas de hora a hora durante este fim-de-semana. Há ainda ofertas especiais em todas as compras.

3. Os Clã vão atuar hoje, dia 4 de dezembro, às 19h30, no Hard Club, no Porto. O concerto, inserido no programa Cultura em Expansão, terá como ponto de partida "Véspera", o último álbum lançado durante os meses de confinamento. A entrada é livre, mediante o levantamento de no máximo dois bilhetes por pessoa a partir de duas horas antes do início do espetáculo.





4. No Capitólio, em Lisboa, a Orquestra de Jazz Hot Club Portugal interpretará um repertório de inspiração natalícia, assente no cancioneiro tradicional americano. Não faltarão referências a nomes como Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, bem como

standards

orelhudos como "Let it Snow" ou "Cheek to Cheek". O concerto está agendado para sexta-feira, dia 4, às 19h (entrada gratuita).

5.

talvez…Monsanto

é a mais recente criação do encenador Ricardo Pais que regressa ao Teatro Nacional de São João, no Porto, depois de aqui ter apresentado em março

Turismo Infinito

. O espetáculo resulta de uma expedição partilhada com o percussionista Rui Silva e o compositor e guitarrista Miguel Amaral a esta aldeia histórica beirã. Em palco assistir-se-á a um cruzamento entre o teatro, a música e a palavra, o rural e o urbano, numa interpretação que conta com a atriz Luísa Cruz, o fadista Miguel Xavier e as Adufeiras de Monsanto. A récita conta ainda com um repertório baseado no cancioneiro popular de Monsanto – com temas tradicionais como

Lavrador d’Arada

,

Arvoredo

ou

Ó és tão linda

– associado a textos de Ruy Belo, como

Toda a Terra

(1976) ou

Transporte no Tempo

(1973). Hoje, dia 4 de dezembro, o espetáculo tem início às 19h e amanhã, sábado, às 11h (a partir de €7,5).





6. A Green Trekker organiza no domingo, dia 6 de dezembro, uma caminhada que tem como mote "Lisboa no Feminino". Neste percurso de três horas, que tem início às 9h, no Terreiro do Paço (junto à estátua de D. José I), serão recortadas histórias de mulheres que deixaram a sua marca na cidade, tais como a da fadista Severa ou a da rainha D. Leonor e as suas Misericórdias e até das Manas Perliquitetes. As reservas devem ser feitas por e-mail (reservas@greentrekker.pt) e o custo da visita são €15.



7. O Terraço Editorial, no topo do edifício da Pollux, em Lisboa, criou o Brunch Vínico para estes fins de semana de recolher obrigatório. Preparado pelo chef Rui Rebelo, este brunch privilegia os pequenos produtores e os ingredientes nacionais (pão e bolos cozidos no próprio dia, torradas de queijo derretido, croissants de salmão fresco e tostas de húmus de beterraba, abacate ou rosbife fazem parte do menu). O brunch pode ser acompanhados por um dos 190 vinhos do Terraço, bem como por outras bebidas com ou sem álcool como sumo de laranja, infusões e cocktails.





Terraço Editorial

8. Até dia 13 de dezembro, decorre no Seixal a segunda edição da Tour do Pitéu, festival que junta 19 restaurantes, tabernas e tascas na mesma rota. Cada restaurante apresenta os seus melhores pitéus (petiscos tradicionais de vários pontos do País). O pitéu, que inclui uma cerveja, custa três euros.Para criar o seu roteiro vá a

https://tourdopiteu.pt/#otdp

.