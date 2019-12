Crítica de cinema

Saído da mais recente Quinzena em Cannes, A Criança Zombie soçobra sob o peso da sua enorme ambição. Bertrand Bonello, um dos cineastas mais fortes da atualidade, não é dado a modéstias, e as ideias seminais – sexo, morte, classe, liberdade, democracia – são a sua imagem de marca, projetada em vidro de assinatura pop.Aqui, entre as plantações de cana de açúcar do Haiti de 1962 e um colégio de raparigas privilegiadas na França contemporânea, ensaiam-se as elites como produto zombie, contaminadas pelo vudu da família de um caminhante morto saído dos escombros do clássico horrorífico de 1943 de Jacques Tourneur.A alegoria do colonialismo tropeça, entalada em monólogos etnográficos e lições de história. Mas, com Bonello, os falhanços podem ser fascinantes.De Bertrand BonelloTerrorFrança, 103m, M/16Com Louise Labeque e Wislanda Louimat