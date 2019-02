Mulheres ao poder, no jogo, no amor e na morte

A existência de Villanelle (Jodie Comer), uma assassina talentosa e exibicionista, é o mote perfeito para levar Eve a tornar-se espia.

Villanelle leva-nos a viajar pela Europa no meio de criativos assassinatos. Em cada paragem há uma nova personagem a encarnar, desde a roupa ao sotaque e um meticuloso crime a cometer.



A obsessão é mútua, o que torna o thriller dramático da BBC América muito mais interessante: Eve quer apanhar Villanelle e Villanelle quer que Eve a apanhe. A atração é quase sexual, o que também nos deixa a torcer baixinho para que as duas se deixem de jogos e casem.



Escrita por Phoebe Waller-Bridge e inspirada nos livros Codename Villanelle de Juke Jennings, a série tem oito episódios e estão já mais oito confirmados para a segunda temporada, que estreia a 7 de abril.



Killing Eve está a ser um sucesso, conquistando críticos e público por todo o mundo, e Sandra Oh foi nomeada para o Emmy de Melhor Atriz de Série Dramática (a primeira atriz de ascendência asiática nomeada para o prémio), levando ainda para casa a estatueta do Globo de Ouro da mesma categoria.



Se dúvidas houvesse sobre a qualidade de Killing Eve elas anulam-se por fim quando a própria Netflix aconselha a que todos vejam a série da concorrência, a HBO.

Tinha tudo para ser o típico jogo do gato e do rato, não fosse a quantidade certa de crime e humor - Killing Eve, que está disponível na HBO Portugal, é uma das candidatas a série do ano.Eve Polastri, interpretada por Sandra Oh (que nos entrou pela televisão durante 10 anos como Cristina Yang em Anatomia de Grey) é agora uma funcionária do MI5 - um serviço britânico de segurança - que vive frustrada com o cargo que ocupa e a vida monótona que leva.