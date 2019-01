Scorpions regressam a Portugal em junho

Concerto da banda alemã terá lugar no Altice Arena em Lisboa, a 26 de Junho deste ano.

Os Scorpions anunciaram esta quarta-feira uma digressão mundial com data confirmada em Portugal, dia 26 de junho, no Altice Arena em Lisboa.



A Crazy World Tour 2019, vai levar ao palco da Altice Arena Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda e Mikkey Dee, com um espetáculo que promete reviver os mais marcantes sucessos da banda.

"Wind of Change", "Rock You Like A Hurricane", "Send me an Angel", e "Always Somewhere" são alguns dos muitos hinos que vão ser ouvidos em Lisboa em junho.

Os Scorpions prometem uma noite completa, que viajará pelos muitos temas que refletem mais de 50 anos de carreira.



O preço dos bilhetes varia entre os 32 euros e os 54 euros:



Golden Circle: 54,00€

Plateia em Pé: 39,00€

Balcão 1: 45,00€

Balcão 2: 32,00€

Mobilidade Condicionada: 32,00€