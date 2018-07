Novidades para o Verão: Sai Prego

Facilmente se percebe quem é o protagonista da carta no novo restaurante na Rua do Conde Redondo, 64, Sai Prego, de Alexandra e Paulo Reis. Os provérbios portugueses espalhados pelas paredes cantam-lhe a excelência: mais vale um prego na mão que dois a voar. O tão típico prego, originalmente uma sandes de carne (frita ou assada), deve o seu nome ao proprietário da taberna na Praia das Maçãs onde começou a ser comercializado, Manuel Dias Prego. Agora, neste novo restaurante, com consultoria do chef Vítor Sobral, o prego volta à ribalta da cozinha portuguesa: "o desafio foi fazer a carta à imagem do espaço e tentamos interpretar a original sandes de carne assada, aqui, cozinhada a baixa temperatura." Contam Paulo e Alexandra que esta colaboração com o chef nasceu há 20 anos num workshop de cozinha.

Sai PregoR. do Conde Redondo, 64A, Lisboa215 867 224 • 11h30-23h (6.ª e sáb., 11h30-24h; fecha dom.)€15 (Preço médio)