15 vinhos para aquecer o seu inverno

O que é isto de um vinho de inverno? Um vinho bom não o é independentemente da época do ano? Como em todas as questões difíceis de abordar numa só frase, a resposta é: sim e não. “Um branco muito fresco, com acidez alta e pouco corpo com certeza vai ser consumido quando há mais calor: é aí que ele vai ser refrescante, foi para isso que ele foi feito”, diz à SÁBADO Mariana Siqueira, da Garrafeira Imperial, uma das especialistas com quem falámos. Ainda assim, Mariana Siqueira recusa a ideia de que brancos são para o calor e tintos para o frio: há tintos, mantém, muito mais indicados para o verão, e brancos (e rosés, já agora) que têm inverno escrito no coração.