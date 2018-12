Capa n.º 764

Há muitas formas de receber um ano que entra. Nós sugerimos-lhe esta: vá conhecer o País, os seus hotéis, restaurantes, monumentos e belezas naturais.Escolha o Gerês, por exemplo, apenas um dos 12. Respirar o ar puro do Gerês é uma das opções mais revigorantes para uma escapadinha. Agasalhe-se bem - a neve pode aparecer a qualquer instante - e passeie por algumas das povoações mais rústicas da região, como Castro Laboreiro ou Pitões das Júnias.Na primeira encontrará uma herança rica do período romano, com pontes arqueadas (entre as mais curiosas, a da Cavada Velha), as ruínas do Castelo ou as gravuras rupestres do Feiral; em Pitões, trilhos a 1.200 metros de altitude e um património arquitectónico e arqueológico de mais de mil anos, como o Mosteiro de Santa Maria das Júnias, do século XII.Tanto do lado minhoto como do transmontano a gastronomia é um regalo, que o diga o restaurante O Abocanhado e a sua vitela barrosã ou cabrito assado, servidos à mesa com uma vista panorâmica de saciar os olhos. Para descansar não faltam várias sugestões de charme ou alojamentos familiares. A decisão poderá recair, em parte, na forma como quiser passar a noite de ano novo, com cada unidade hoteleira a oferecer diferentes propostas.