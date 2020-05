10 especiais de comédia que tem de ver esta semana

Estes são 10 mestres da comédia cujos especiais vale a pena espreitar.





Ricky Gervais, Humanity, 2018, Netflix

Um dos comediantes mais cáusticos do mundo fala sobre os temas que, nos últimos anos – e muito por culpa do Twitter, considera – mais criam ruído nas relações entre as pessoas.



Dave Chappelle, Sticks and Stones, 2019, Netflix

As armas de fogo, a crise dos opiáceos e as polémicas que envolvem celebridades dão as punchlines perfeitas a Dave Chappelle para uma hora e cinco minutos de humor em Atlanta.



Hannah Gadsby, Annette, 2018, Netflix

Foi dos especiais de comédia que mais furor causou quando chegou ao streaming: Hannah Gadsby anuncia que talvez deixe a indústria, não sem antes falar da cultura tóxica e do humor auto-depreciativo.



Trevor Noah, Son of Patricia, 2018, Netflix

Em Los Angeles, Trevor Noah começa por falar do trânsito, passa por uma experiência balinesa e até conta como foi conhecer Barack Obama – tudo com as lentes de um sul-africano que percebe a diferença entre ser branco e negro neste mundo



Sarah Silverman, We Are Miracles, 2013, HBO

No seu primeiro especial a solo para a HBO, Sarah Silverman, perante 39 fãs, Sarah Silverman fala de pornografia, cientologia, depilação, filhos e filmes da Pixar, entre muitas outras coisas que a inquietam



Amy Shumer, Growing, 2019, Netflix

Grávida, Amy Shumer (que tem também o especial Live at the Apollo, de 2015, na HBO, realizado por Chris Rock) faz um espetáculo sobre a maternidade, o casamento e o espectro do autismo. Para mais piadas sobre a gravidez, veja os dois especiais de Ali Kong, também gravidíssima



Kevin Hart, Irresponsible, 2019, Netflix

As polémicas de Kevin Hart (o adultério sendo a maior delas) já deram um documentário ao mundo (Don’t Fuck This Up, também na Netflix). Neste especial de comédia, ele fala de tudo, em particular da paternidade



Wanda Sykes, Not Normal, 2019, Netflix

Mulher, negra e lésbica, Wanda Sykes tem quase tudo contra ela num mundo em que Trump é presidente dos Estados Unidos. Por isso, começa este especial com: "Se vocês votaram no Trump e me vieram ver a mim… vocês fizeram merda outra vez!"



Chris Rock, Kill the Messenger, 2008, HBO

Chris Rock anda nisto há muito tempo – tanto que este é o seu quinto especial HBO de comédia. Numa combinação de filmagens de três espetáculos, Chris Rock discorre sobre questões sociais, políticas e de celebridade.





Ellen Degeneres, Relatable, 2017, Netflix

Depois de 15 anos sem fazer stand-up comedy, Ellen regressa ao palco, em Seattle, para mostrar que as histórias da primeira comediante a sair do armário ainda ressoam no mundo de hoje. Na HBO é possível dois outros especiais da atriz, apresentadora de televisão e comediante



