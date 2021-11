10 discos que apagam 50 velas este ano

É impossível dissociar os anos 60 do longo “Verão do Amor”. E se o mundo não fosse composto de mudança, seria expectável que os anos 70 seguissem um rumo idêntico e que, sem grandes transformações, desembocassem numa espécie de “Outono do Amor”. Mas não. Essa transição teve contornos disruptivos e os 70s não só inauguraram uma nova era nas dinâmicas de poder internacional como ficaram profundamente marcados por alterações significativas num contexto socioeconómico até então assente no círculo virtuoso do crescimento. A primeira vítima? O lema de “paz e amor”.