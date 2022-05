Warhol em fotografias e vídeos, mais os seus discípulos nacionais

As mais lidas GPS

Exposição pode ver-se até 31 de janeiro de 2023 na renovada Casa de São Roque, no Porto.

A Casa São Roque – Centro de Arte, que esteve 30 anos abandonada, foi reabilitada e tem atualmente em exposição Warhol, People and Things: 1972-2022, que inclui uma coleção de 68 fotografias, das décadas de 1970 e 80, doadas à Mishkin Gallery pela Andy Warhol Foundation for the Visual Arts e agora exibidas, pela primeira vez, em Portugal e na Europa.