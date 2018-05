Videojogos raros que vai poder deixar de jogar

Virtual Boy

Este videojogo desenvolvido pela Nintendo em 1995 nunca foi bem-sucedido. Foi a primeira tentativa da empresa de criar imagens tridimensionais com recurso a realidade virtual. O jogador podia colocar a sua cabeça numa espécie de capacete visual e via um cenário em tons escarlates, que lembravam um pouco os gráficos do Wario Land. Em 1996, a Nintendo suspendeu a produção e distribuição do jogo.



