A que deve estar atento nos Prémios Emmy 2018

Britânicos a dominar as nomeações



Com a popularidade da série "The Crown" a crecer, são cada vez mais os nomeados do país de Sua Majestade a perfilar nas listas de apostas para um Emmy.



Claire Foy é o caso principal, no qual o seu papel como Rainha Isabel II poderá dar-lhe o famoso galardão.



Na categoria de melhor actriz secundária em série dramática, são quatro as nomeadas britânicas: Vanessa Kirby, em "The Crown", Thandie Newton, em "Westworld", Lena Heady, em "Guerra dos Tronos" e Millie Bobby Brown, em "Stranger Things".

Getty Images