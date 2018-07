Seis sinais de que o seu trabalho o está a deixar doente

A saúde é o nosso maior bem e quando esta é afectada pelo trabalho o mais provável é que a actividade profissional o esteja a deixar doente.

De acordo com o mais recente estudo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, Portugal é o sétimo país com mais stress no trabalho da Europa.

O estudo realizado em mais de 31 países europeus indicou uma taxa de incidência de quase 59% no nosso país, o que representa mais de metade dos trabalhadores portugueses.

Após anos a tratar mulheres afectadas por doenças relacionadas com o seu trabalho, a médica britânica Ellie Cannon decidiu lançar o livro "Is Your Job Making You Ill? How to Survive and Thrive when it Happens

to You" com dicas de como perceber se o trabalho o está a tornar doente.



Aqui estão as principais, publicadas na revista Marie Claire.

Getty Images