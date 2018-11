Sara Sampaio e Isilda Moreira: portuguesas brilham no defile da Victoria’s Secret

Aos 27 anos, Sara Sampaio desfilou pelo quarto ano consecutivo como anjo da marca de lingerie e mostrou toda a sua confiança. Mas tímida, Isilda pisou a passerelle da Victoria's Secret pela primeira vez, durante a secção Pink, a versão juvenil e descontraída do desfile.

08:07 por SÁBADO

