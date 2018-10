Reconhece um caso de depressão? Saiba o que fazer para ajudar

HuffPost como sofreu de uma depressão profunda aos 24 anos, depois da morte da mãe. E como o apoio de amigos e família foi fundamental para sair do "buraco". "Diga a quem ama que ela não está sozinha e que está lá para a ajudar", apelou Ann: "às vezes, tudo o que é preciso é um pequeno 'toque' para dizer que está a pensar nessa pessoa, que se importa com ela e que a ama". A jovem relembrou também como nunca demonstrou os comportamentos considerados típicos de uma depressão e que sempre conseguiu ter sucesso no trabalho ou em outras áreas da vida pessoal.