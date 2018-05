Quer conhecer a família de Meghan Markle?

Foto de

A poucos dias do casamento, as polémicas sobre a família de Meghan Markle continuam, não se sabendo muito bem que familiares da noiva irão estar presentes no casamento real e quem levará Meghan ao altar. Fique a conhecer alguns elementos desta família. Getty Images

Thomas Markle Sr. (73 anos): pai

Tal como a filha, Markle Sr. trabalhou no mundo televisivo em programas como o Married With Children e General Hospital. O profissional, especializado na parte de iluminação técnica, chegou mesmo a ganhar um Emmy devido ao seu trabalho na série General Hospital. Antes de se casar com a mãe de Meghan, teve um primeiro casamento com uma mulher chamada Roslyn, do qual resultaram dois filhos: Samantha Markle e Thomas Markle Jr., meios-irmãos de Meghan. Thomas Markle Sr. conheceu a mãe de Meghan, Doria Ragland, em 1970 quando trabalhavam os dois num estúdio de televisão em Los Angeles. Casaram-se em 1979 e divorciaram-se oito anos depois. Getty Images

Mãe: Doria Ragland (61 anos)

Ragland tem um mestrado em Serviço Social e trabalha como instrutora de ioga e assistente social. Não se sabe também se irá acompanhar a filha até ao altar, tendo em conta que o pai de Meghan teve um ataque cardíaco recentemente. Meghan, Doria e Harry aparentam ter uma boa relação: o príncipe inglês pediu a permissão de Doria para casar com a sua filha e a mãe chegou a juntar-se ao casal nos Jogos Invictus em Toronto. Getty Images

Meia-irmã: Samantha Markle (53 anos)

Samantha e Meghan parecem estar um pouco afastadas: a meia-irmã da actriz tem-na criticado repetidamente nas redes sociais e está a escrever um livro de memórias intitulado "Diary of Princess Pushy’s Sister" (Diário da irmã da princesa mandona, em tradução livre) sobre a sua relação com Meghan. Samantha acusou o príncipe Harry de ser hipócrita ao defender causas humanitárias e ao mesmo tempo fingir que não sabe que a sua futura esposa está a ignorar a família Markle. D.R.