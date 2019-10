Quem são os pequenos que podem entrar na Assembleia

RIR – Reagir – Incluir – Reciclar



Líder: Vitorino Silva



Frase de apresentação: "O R.I.R. assume-se como um partido humanista, pacifista, ambientalista, europeísta e universal com o grande propósito de aproximar eleitores e eleitos, através de uma real e efectiva aproximação dos políticos aos cidadãos, devolvendo à política a sua missão de serviço público em defesa do Bem Comum e defesa da Democracia".



Quantos deputados pensa eleger: O R.I.R. concorre por 20 dos 22 círculos eleitorais. Não entra na corrida à Assembleia da República por Beja e Açores. Em declarações à Lusa, o líder do partido disse não ter dúvidas "de que nestas eleições o R.I.R. vai ser o 'tomba gigantes'". "É preciso um 'tomba gigantes'. É preciso fazer com que os grandes desçam à terra, porque a terra é o que o dá equilíbrio", afirmou Vitorino Silva.

LUSA