Quatro tradições insólitas do casamento real britânico

Quando a sua filha mais velha, a princesa Victoria, se casou em 1858, a rainha cortou um pouco daquele mirtilo. Desde então, a rainha Isabel II, princesa Diana e Kate usaram no seu bouquet de casamento o mirtilo da mesma planta.

2. O anel de casamento é sempre feito de ouro proveniente do País de Gales

Em 1923, a Rainha-Mãe (Isabel Ângela Margarida Bowes-Lyon) escolheu ouro proveniente do País de Gales. Segundo o Telegraph, o pedaço de ouro - originário de uma mina de St. Davis, norte do País de Gales - tem sido usado desde então para a concepção dos anéis da família real. Só Kate, em 2011, é que recebeu ouro de outro pedaço de ouro do País de Gales.

Getty Images