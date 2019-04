Quanto ganham os futebolistas mais bem pagos do mundo

A revista France Football publicou, esta terça-feira a lista dos jogadores com mais ganhos anuais do ano passado, calculada com base nos salários e nas receitas publicitárias. Ronaldo encontra-se no pódio do ranking, juntamente com Messi e Neymar. Qual deles está na dianteira? E quanto auferem os três juntos?

02.04.2019 16:22 por SÁBADO

Foto de

Foto de