Qual a melhor maneira de terminar uma relação?

1. Diga a verdade – mas não seja cruel



Se está a acabar com uma relação, você deve ao seu companheiro uma explicação. "As pessoas que pior lidam com o fim do namoro ou do casamento, são aquelas que não percebem o porquê", afirma à TIME Rachel Sussman, uma psicoterapeuta de Nova Iorque e autora do livro "A Bíblia do Fim da Relação".

Guy Winch, psicólogo também de Nova Iorque, concorda que se deve uma explicação a quem recebe a notícia de que a sua relação terminou, mas que o discurso não pode servir como um "despejar de queixas e comentários" do que terá acontecido. "Listar tudo o que irrita não é produtivo e apenas arrastará aquilo que será uma conversa dolorosa", afirma.

Também é importante escolher cuidadosamente as palavras. "É importante começar as frases com ‘Isto perturba-me’ ou ‘Isto é mesmo difícil para mim’" em vez de apenas culpar a outra pessoa, afirma Winch. Além disso, resista às banalidades: "dizer ‘Podemos ser amigos’ ou ‘Esta não é uma boa altura para mim’ soam como que ‘talvez’ no futuro" as coisas possam resultar, afirmam os especialistas.

© SÁBADO