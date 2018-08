Porque não deve usar o fato-de-banho ou biquíni molhado?

"As bactérias adoram lugares húmidos e escuros, como fatos de banho molhados e roupa de exercício suada", explica Alyssa Dweck, professora assistente na Escola de Medicina Mount Sinai, em entrevista ao The Huffington Post.

Pode levar a infecções fúngicas Os fungos também adoram ambientes quentes e húmidos, por isso, se a parte de baixo do biquíni estiver molhada, tal pode provocar infecções fúngicas na mulher. Mulheres que tenham diabetes ou que tomem certos medicamentos que suprimem o sistema imunológico são mais propensas a estas infecções, de acordo com Alyssa Dweck.

É comum causar irritações no corpo

Sentar-se com um fato de banho molhado pode causar infecções parecidas ao pé-de-atleta na zona genital. Se estiver a usar um fato de banho ainda molhado e entrar em contacto com fungos conhecidos como dermatófitos, há a hipótese de ficar com irritações na vagina e nas coxas. Pessoas com peles mais sensíveis podem ficar com a pele irritada por usarem roupa molhada.

Getty Images