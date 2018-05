Pequenas mudanças que podem reduzir os seus níveis de ansiedade

Não há curas milagrosas e o que resulta para um pode não resultar para todos. No entanto, há pequenas acções que podem ser introduzidas no dia-a-dia e ajudá-lo a lidar com este estado. O Huffington Post falou com pessoas que enfrentam presentemente problemas de ansiedade e perguntou-lhes que pequenas coisas fazem e que ajudam muito.