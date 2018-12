Os oito tipos de pessoas tóxicas de que se deve afastar em 2019

As pessoas tóxicas podem ser colegas, familiares ou amigos cujo é piorar a sua vida. Tente começar 2019 longe de quem não contribui com nada construtivo e positivo para a sua vida. Um dos tipos de pessoas tóxicas que deve afastar é quem encontra sempre uma coisa negativa mesmo quando tudo parece estar a correr bem. "Encontram sempre razões por que a sua boa notícia não é óptima", descreve a terapeuta Sheri Meyers ao jornal Huffington Post. "As pessoas tóxicas não se preocupam, não apoiam nem se interessam pelo que é mais importante ou melhor para si."

Getty Images