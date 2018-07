Os oito mitos sobre dietas em que tem de deixar de acreditar

Comer à noite leva a ganhar peso

A sabedoria convencional indica que ganhamos mais peso quando estamos a dormir, porque o nosso metabolismo abranda. Mas mesmo assim, o nosso corpo ainda gasta energia. Se o total de calorias consumidas for maior do que as que queimamos, então ganhamos peso, independentemente da hora do dia. O que tem de recordar é que se a sua dieta é equilibrada e se faz exercício regularmente, um snack à noite não lhe fará mal.

© SÁBADO