Os momentos mais importantes da crise do Sporting até à Assembleia-Geral

5 de Abril-Após a derrota do Sporting por 2-0 contra o Atlético de Madrid nos quartos-de-final da Liga Europa, Bruno de Carvalho repreende a equipa no Facebook, pela falta de empenho dos jogadores e os erros cometidos. Cofina Media

6 de Abril- A reacção do plantel aos comentários do presidente foi rápida e revelou a união do balneário. O guarda-redes Rui Patrício divulga nas redes sociais um comunicado conjunto da equipa no qual mostra o desagrado pelas críticas. Bruno de Carvalho, em resposta, anuncia a suspensão dos jogadores que o subscreveram. Cofina Media

14 de Maio- O Sporting joga a última jornada do campeonato na Madeira. Uma vitória significava a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões. Porém, os leões perdem e acabam em 3º lugar. Os jogadores são vaiados no fim do jogo e insultados pelos adeptos à saída do estádio e no aeroporto do Funchal. São ainda interpelados por adeptos no parque de estacionamento do estádio de Alvalade. Cofina Media

15 de Maio- O terror espalha-se em Alcochete. Cerca de 40 adeptos leoninos entram no balneário da academia leonina e agridem vários jogadores, o treinador Jorge Jesus e alguns membros da equipa técnica. Um episódio sem precedentes no mundo do futebol que chama a atenção internacional para a crise em Alvalade. Cofina Media

17 de Maio- Na sequência do ataque em Alcochete, a Mesa da Assembleia-Geral do Sporting demite-se em bloco. Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, pede a demissão de Bruno de Carvalho para que seja convocada uma Assembleia-Geral e que "se dê a palavra aos sócios do Sporting, através de eleições". Álvaro Sobrinho, presidente da Holdimo, o segundo maior accionista do Sporting, pede também o afastamento de Bruno de Carvalho. Cofina Media

19 de Maio- Bruno de Carvalho, em conferência de imprensa, diz que não vai ao Jamor e que o "acto bárbaro" foi desencadeado "involuntariamente" por alguns jogadores do Sporting que fizeram frente a elementos da claque após o jogo com o Marítimo. Cofina Media

20 de Maio- O Desportivo das Aves ganha pela primeira vez a Taça de Portugal contra os leões que ainda lambiam as feridas do ataque em Alcochete cinco dias antes. Bruno de Carvalho volta ao Facebook e diz que esta derrota não pode separar a família sportinguista, pedindo o apoio dos adeptos à equipa. Cofina Media

24 de Maio- Marta Soares anuncia a convocação de uma Assembleia-Geral para a destituição de Bruno de Carvalho e do Conselho Directivo, marcada para o dia 23 de Junho. Cofina Media

1 de Junho- Os futebolistas Rui Patrício e Daniel Podence rescindem contrato com o Sporting unilateralmente. Bruno de Carvalho afirma que o guarda-redes está a ser manipulado pelo empresário Jorge Mendes. Getty Images

4 de Junho: Cerca de 500 adeptos manifestam-se em frente à SAD do Sporting pedindo a demissão de Bruno de Carvalho e a realização de eleições antecipadas para os órgãos sociais do clube. Cofina Media

5 de Junho- Jorge Jesus, que tinha mais um ano de vínculo com o Sporting, assina com os campeões sauditas do Al Hilal um contrato de um ano, mais outro de opção. No dia seguinte, o Sporting confirma a rescisão por mútuo acordo. © SÁBADO

11 de Junho- Gelson Martins, William Carvalho, Bas Dost e Bruno Fernandes rescindem contrato, alegando justa causa. Bruno de Carvalho garante que o Conselho Directivo apresenta "imediatamente" a demissão, se os seis futebolistas que rescindiram contrato recuarem para permanecer no clube, mesmo que a actual direcção vença em novas eleições. Cofina Media

13 de Junho- A Comissão de Fiscalização designada pela Mesa da Assembleia-Geral anuncia a suspensão preventiva dos membros do Conselho Directivo, e estão impedidos de entrarem nas instalações do clube. A Comissão Transitória da Mesa da Assembleia-Geral, nomeada por Bruno de Carvalho, reage à suspensão preventiva e garante que o presidente e todo o Conselho Directivo vão continuar a exercer funções. Cofina Media

14 de Junho- Os atletas Rúben Ribeiro, Rodrigo Battaglia e Rafael Leão apresentam pedidos de rescisão de contrato, aumentando para nove o número de jogadores que saem de Alvalade. Cofina Media

16 de Junho- Marta Soares anuncia os elementos da Comissão de Gestão. Artur Torres Pereira presidirá ao órgão, do qual também farão parte Torres Pereira Luís Marques, António Auguros Guterres Sá Costa, Manuel Gomes Sequeira,Jorge Lopes, António Cavalleri, Rui António Moço, Pedro Roque Pinho Reis e José Leitão. Cofina Media