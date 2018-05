Os mais belos vestidos de noiva da realeza do último século

Foto de

Rainha Isabel II, 1947 Durante o conturbado período da 2.ª Guerra Mundial, a rainha do Reino Unido teve de juntar o orçamento destinado à compra de roupa para conseguir adquirir o seu vestido de noiva produzido por Norman Hartnell. O vestido foi inspirado no quadro "A Primavera" de Botticelli e incluiu 10.000 pérolas e 4,6 metros de padrão de estrelas em linha. A acompanhar a rainha estiveram 8 damas de honor. © SÁBADO

Grace Kelly, 1956 A rainha-actriz usou um vestido de Helen Rose para casar com o príncipe Rainier do Mónaco. A designer já tinha vestido Kelly para vários filmes e a peça de roupa foi um presente da companhia cinematográfica MGM. Getty Images

Imperatriz Michiko, 1959 Michiko Shoda conheceu o príncipe Akihito num court de ténis. O seu relacionamento com o príncipe causou bastante agitação no Japão por ser a primeira pessoa não-aristocrata a casar com um membro da família real japonesa. No casamento, Michiko usou o vestido tradicional junihitoe (tradução literal: "robe com 12 camadas"), uma espécie de quimono elaborado. Getty Images

Princesa Margaret, 1960 Também desenhado pelo costureiro preferido da corte inglesa - Norman Hartnell-, o vestido da princesa Margaret era simples e elegante. O destaque foi reservado para a elaborada tiara usada pela princesa. A peça foi criada pela joalharia Garrard em 1870 para Lady Poltimore, esposa do 2.º Barão Poltimore, e mais tarde adquirida pela família real inglesa. Getty Images

Princesa Sofia da Grécia e Dinamarca, 1962 A princesa Sofia casou-se com Don Juan Carlos de Espanha em 1962 com vestido de Jean Dessès, um costureiro parisiense que tinha inaugurado uma loja em Atenas um pouco antes do casamento. O vestido tinha uma cauda de 6 metros e um véu com mais de 4 metros. Getty Images

Rainha Noor da Jordânia, 1978 Quando se casou com o rei Hussein no Zahran Palace na Jordânia, Lisa Halaby – uma norte-americana de descendência árabe formada em Arquitectura pela Universidade de Princeton – mudou o seu nome para Noor al-Hussein. O vestido foi feito pela Casa Dior. Getty Images

Princesa Diana, 1981



Diana escolheu o casal David e Elizabeth Emanuel para desenhar o seu vestido. A peça causou espanto quando a princesa chegou ao Westminster Abbey e ficou conhecido como “um autêntico vestido de princesa”. Getty Images

Rainha Rania da Jordânia, 1993



O vestido que Rania al-Yassin usou para se casar com o então príncipe Abdullah bin al-Hussein em 1993 foi desenhado por Bruce Oldfield, um costureiro reconhecido na família real inglesa e um dos artistas preferidos da princesa Diana. Getty Images

Mette-Marit, princesa da Noruega, 2001 Mette-Marit casou-se com o príncipe Haakon da Noruega com um vestido branco minimalista desenhado por Ove Harder Finseth. Getty Images

Rainha Letizia de Espanha, 2004 A antiga pivot do Telediário da TVE casou-se com o príncipe (agora rei) Felipe de Espanha com um vestido de Manuel Pertegaz. A peça de alta costura tinha um intricado bordado com linha de prata e ouro, e flores-de-lis costuradas no colarinho e nas mangas. A cauda tinha mais de 4 metros. Getty Images

Sarah, princesa de Brunei, 2004



Formalmente conhecida como Princesa Dayangku Sarah binti Pengiran Salleh Ab Rahaman, casou-se com o príncipe Haji Al-Muhtadee Billah com um vestido tradicional das cerimónias malaias. Getty Images

Princesa Victoria da Suécia, 2010 Victoria conheceu o príncipe Daniel Westling num ginásio de Estocolmo em 2002. Casaram-se em 2010 e a princesa herdeira usou um vestido de cetim elaborado por Pär Engsheden. Getty Images

Tatiana Blatnik, 2010 Tatiana casou-se com o príncipe Nikolaos da Grécia num vestido de Angel Sanchez. Getty Images

Kate Middleton, 2011 Sarah Burton, directora criativa da casa de haute couture de Alexander McQueen, foi a artista por detrás do vestido usado por Kate Middleton no seu casamento com o príncipe William. A Duquesa de Cambridge usou também uma tiara emprestada pela rainha Elizabeth II, que por sua vez a recebeu como prenda no seu 18.º aniversário. Getty Images

Princesa Charlene, 2011 Charlene Wittstock casou-se com o príncipe Alberto II do Mónaco em 2011 com um vestido de Armani Privé. A peça de roupa milionária tinha 40,000 cristais Swarovski e 20,000 pérolas em forma de lágrima. Getty Images

Claire de Luxemburgo, 2013



Claire Lademacher tornou-se a princesa Claire de Luxemburgo com o seu casamento com o príncipe Félix. O vestido foi criado pela designer de moda Elie Saab. Getty Images

Sofia da Suécia, 2015 A princesa casou-se com o princípe Carl Philip da Suécia no Palácio Real de Estocolmo em 2015, num vestido da designer Ida Sjöstedt. O tecido do vestido era seda com renda feita artesanalmente e três tonalidades de branco. Getty Images