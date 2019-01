Os dez destinos emergentes para visitar em 2019

Foto de

Wadi Rum, Jordânia

Wadi Rum, na Jordânia, reúne todos os elementos que esperamos encontrar num deserto selvagem. Por isso, ninguém se sentirá espantado se adiantarmos que já serviu de cenário para alguns sucessos cinematográficos. De acordo com o site ABC, as suas paisagens incluem montanhas íngremes de arenito, desfiladeiros de tons vermelhos e impressionantes rochas pré-históricas que podem convencer alguns turistas a pensar que vieram parar a um qualquer terreno alienígena. Aliás, Wadi Rum é frequentemente comparado a Marte devido às suas areias vermelhas e arcos naturais. Como tal, por que não fugir para este deserto nas suas próximas férias para viver uma experiência totalmente diferente? © SÁBADO

Samarcanda, Uzbequistão

Samarcanda é uma das mais antigas cidades habitadas da Ásia Central, tem sido um lugar de confluência de culturas há centenas de anos e está repleta de arquitectura e monumentos medievais declarados Património da Humanidade pela Unesco. Entre os lugares mais visitados encontramos a Praça Registan, uma das mais belas do mundo, completamente coberta de mosaicos e adornada com ouro e caligrafias. © SÁBADO

Bacalar, México

Considerada as próximas Maldivas, a cidade de Bacalar possui uma das paisagens naturais mais impressionantes do mundo: a Laguna de Los Siete Colores. Com as suas águas transparentes e a areia branca, a lagoa praticamente turquesa é ideal para mergulhar e fazer snorkeling. © SÁBADO

Ouarzazat, Marrocos

Ouarzazat, conhecida como a porta de entrada para o deserto do Saara, está localizada ao sul das montanhas do Atlas e abriga a cidade fortificada de Ait Ben Hadu, onde os turistas poderão testemunhar o nascer e o pôr-do-sol. Descubra os cenários onde alguns filmes e séries de TV foram gravados (quem quiser visitar alguns estúdios de cinema pode fazê-lo). © SÁBADO

Palomino, Colômbia

Esta cidade costeira é uma obrigação para quem viaja para a Colômbia. Não só tem belas praias caribenhas, ideais para surfar e apanhar banhos de sol, mas é também um óptimo lugar para ver animais em estado selvagem (como macacos e tucanos), experimentar os seus peixes e frutos do mar, e ficar alojado em locais originais. © SÁBADO

Mestia, Geórgia

Esta cidade no nordeste da Geórgia fica a 1.500 metros acima do nível do mar e é um bom ponto de partida para excursões em toda a região. O turista pode começar no Museu Svaneti de História e Etnografia para mergulhar na história e cultura da região, ou caminhar junto ao glaciar Chaladi, nas encostas do Cáucaso. Não perca as montanhas, lagos e passeie ao pé do Monte Ushba. Os foodies também terão especial prazer em descobrir a culinária da região de Svanetian. São aconselhados dois pratos locais: Kubdari (uma espécie de torta de carne) e o Tashmijabi (puré de batatas com queijo). © SÁBADO

Kigali, Ruanda

Nos últimos anos, "a terra das mil colinas" tornou-se num destino mais acessível e começou a receber viajantes de todo o mundo interessados em ver os gorilas no Parque Nacional de Vulcões. Além dos gorilas, também é possível conhecer os "Big 5" (leões, rinocerontes, elefantes, búfalos e leopardos), se quiser fazer um safari no parque nacional de Akagera. Kigali é uma das capitais mais seguras e mais atraentes de África. A cidade tem experienciado uma rápida transformação económica ao longo dos últimos 10 anos e tem uma cena culinária vibrante, mercados animados e uma grande oferta de vida nocturna. © SÁBADO

Leeuwarden, Holanda

Repleta de museus, ruas comerciais e de bons lugares para comer, Leeuwarden foi declarada Capital da Cultura, em 2018, devido à sua oferta de exposições. Enquanto passeia pelas ruas, pode parar pelo Museu Fries que conta a história da Frísia (região costeira que faz parte da Holanda), subir a torre inclinada de Leeuwarden e tomar uma bebida na destilaria familiar do Museu Boomsma. Os viajantes recomendam visitar Leeuwarden para descobrir o centro histórico, passear pela cidade e fazer compras. © SÁBADO

Ksamil, Albânia Esta cidade no sul da Albânia é maioritariamente conhecida pelas suas praias. A mesma situa-se na Riviera albanesa, tornando-o ideal para desfrutar de águas cristalinas, praias e restaurantes tranquilos. Nos arredores há o Syri I Kaltër (o Olho Azul), um lago no qual as bolhas criam cores que lembram um olho, e Butrinto, uma antiga cidade declarada Património da Humanidade pela Unesco. Onde ficar O Hotel Mira Mare está localizado a poucos minutos a pé da praia e oferece quartos com terraço e vista do mar ou das montanhas. Tem uma área de cozinha para aqueles que procuram um pouco de independência e os funcionários podem ajudá-lo a planear excursões para destinos próximos, como o famoso Parque Nacional Butrinto. © SÁBADO