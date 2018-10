Como eram os membros da família real britânica em bebés?

A Rainha Isabel II casou com o Príncipe Filipe a 20 de Novembro de 1947 na Abadia de Westminster. Tiveram o seu primeiro filho, o Príncipe Carlos, a 14 de Novembro de 1948. Ele é, actualmente, o herdeiro ao trono do Reino Unido.

A Rainha Isabel II nasceu a 21 de Abril de 1926. Nesta foto, Isabel partilha um momento amoroso com a sua mãe, a Rainha Isabel. A rainha-mãe morreu em 2002.

O pai de Isabel II (na foto), o rei Jorge VI, morreu em 1952. Com apenas 25 anos ela teve de lhe suceder. A sua coroação como Rainha de Inglaterra teve lugar a Junho de 1953. Isabel II tinha também uma irmã, a Princesa Margarida, que morreu em 2002.

Entretanto, a Princesa Ana casou-se com Mark Phillips, um cavaleiro britânico reformado, com quem teve o filho Peter, em 1977.

Quatro anos mais tarde, em 1981, a Princesa Ana e Mark tiveram o segundo filho, Zara. Tanto Mark como os filhos recusaram qualquer título da família real, tornando-se os primeiros familiares de um soberano a não receber títulos reais nem nobiliários. Em Agosto de 1989, Ana e Mark Philips anunciaram a sua intenção de se separarem, tendo a princesa casado novamente em 1992 com Timothy Laurence, comandante da Marinha.

O Príncipe Carlos casou com Diana Spencer em 1981 e teve o seu primeiro filho no ano seguinte: o Príncipe William, que agora se prepara para ser pai pela terceira vez.

William, na foto em criança, é o segundo na linha de sucessão ao trono depois do seu pai, o Príncipe Carlos.

James, Visconde de Severn, é o irmão mais novo de Louise e segundo filho do Príncipe Eduardo e de Sofia.

William, Duque de Cambridge, e Kate Middleton, a Duquesa, posaram para as primeiras fotos públicas do seu filho primogénito, o Princípe George de Cambridge, logo após o nascimento a 22 de Julho de 2013.

George, com quase cinco anos, na foto oficial de Natal em 2014.

Kate e William deram as boas-vindas à Princesa Charlotte a 2 de Maio de 2015.

Charlotte, com 2 anos, é a quarta na linhagem do trono, atrás do seu irmão, George.

