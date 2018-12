Oito modas nos namoros que têm de acabar em 2019

Quando duas estão no flirt via SMS, há quem demore a responder. Aliás, há quem apenas envie mensagens esporadicamente, apenas para alimentar a pouca esperança que a outra parte tem.

Cohabidating

Começar um relacionamento para apressadamente mudar-se com o novo namorado/a, apenas para ter alguém com quem dividir as contas.

Getty