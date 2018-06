Oito jogadores que estão a surpreender na Rússia

Foto de

Dennis Cheryshev (Rússia)

Não teve uma época fenomenal no Vilarreal, e, por isso, começou o Mundial no banco de suplentes contra a Arábia Saudita. Devido à lesão de Alan Dzagoev, entrou em campo e marcou dois golaços. No jogo seguinte, contra o Egipto, o extremo facturou novamente e tornou-se o melhor marcador da selecção anfitriã. © SÁBADO

Aleksander Golovin (Rússia)

Com apenas 22 anos, o médio do CSKA de Moscovo é o cérebro por detrás da máquina russa. Para além do papel de construtor de jogo da Rússia, marcou um golo de livre contra os sauditas para finalizar a goleada no primeiro jogo do Mundial. © SÁBADO

Mile Jedinak (Austrália)

O capitão dos Socceroos é o coração de uma equipa de guerreiros e, pela dureza do seu jogo, tornou a Austrália um "osso duro de roer". Adicionalmente, o experiente médio-defensivo marcou os dois golos da selecção no Mundial. Apesar de terem sido de penálti, Jedinak mostra não tremer nos grandes momentos. © SÁBADO

Ante Rebic (Croácia)

O erro ridículo do guarda-redes argentino, Willy Caballero, não tira mérito à soberba finalização de Rebic, que abriu o marcador na vitória dos croatas por 3-0 frente à selecção de Messi. O avançado tem a companhia de outros grandes nomes como Luka Modric, Ivan Rakitic e Mario Mandžukic, mesmo assim, tem-se conseguido destacar. © SÁBADO

Yann Sommer (Suíça)

O guardião de 29 anos foi fundamental no empate contra o Brasil por 1-1, e na vitória contra a Sérvia manteve o nível. A presença de Sommer na baliza tem sido determinante para os suíços estarem em igualdade pontual com o Brasil no primeiro lugar e muito próximos de se qualificarem. © SÁBADO

Ahmed Musa (Nigéria)

Na vitória contra a Islândia chamou as atenções de todo o mundo e deu esperança ao seu país de seguir para os oitavos-de-final. Com dois grandes golos frente aos nórdicos, o avançado é dificilmente batido na velocidade e conta com uma óptima capacidade técnica. Musa é uma ameaça inesperada neste Mundial para todos os seus adversários que o apanhem pela frente. © SÁBADO

Hirving Lozano (México)

O avançado de 22 anos foi eleito homem do jogo contra a Alemanha, ao ter marcado o golo da vitória contra a Mannschaft. Os contra-ataques mexicanos atormentaram os alemães e os coreanos, e Lozano, a par da selecção do México, está a surpreender o mundo. © SÁBADO