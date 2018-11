O aceno de Bruno de Carvalho aos apoiantes

O grupo de apoiantes do antigo presidente que esteve estes dias à porta do Tribunal do Barreiro recebeu um agradecimento por parte de BdC, logo após ser tornado público que Bruno ficava em liberdade. Ao mesmo tempo que festejavam, os apoiantes viram BdC ir a uma das janelas acenar e fazendo o sinal de "fixe", com o polegar esquerdo erguido. Veja as imagens.