Narwhal é um cãozinho de 10 semanas que foi acolhido por um centro de resgate animal no estado de Missouri, nos EUA. Este tem a particularidade de ter uma cauda extra situada entre os olhos, que não está ligada ao resto do corpo e, por isso, não se move. Não existe, no entanto, razão para remover a cauda, uma vez que não lhe causa dor.