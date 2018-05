Marcelo aparece de surpresa no Estoril Open

"Não coloquemos pressão a mais sobre ele, porque depois a pressão a mais no começo de um ano pode ser contraproducente, embora ele aguente todas as pressões. Está, de facto, em muito boa forma: física, intelectual e de resultados", observou, acrescentando: "É muito importante [ter um português a avançar]. Significa, de facto, Portugal no topo do ténis mundial e ele tem correspondido e ultrapassado todas as expectativas".



Sobre as suas impressões para o resto do torneio no Clube de Ténis do Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que a "ponta final é muito inesperada" e recordou os anos em que passou pelos estádios dos maiores torneios do 'Grand Slam'.