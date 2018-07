Jovens tailandeses recebem médico que ficou com o grupo na gruta

Um dos médicos que ficou com os 12 jovens jogadores de futebol tailandeses e o seu treinador dentro da gruta de Tham Luang visitou as crianças no hospital. Pak Loharnshoon, que ficou impressionado com a "determinação e optimismo" do grupo, partilhou as imagens do encontro nas redes sociais. No Hospital de Chiang Rai, houve partilha de abraços e sorrisos entre todos.